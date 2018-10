So holst du das Beste aus deinem WLAN

Vernünftiger WLAN-Empfang in jeder Ecke der Wohnung ist fast genauso wichtig, wie das Dach überm Kopf an sich. Manchmal klappt das aber nicht mal von einem Zimmer ins andere. Mit diesen Tipps könnt ihr eure Chancen auf störungsfreies Surfen verbessern.

Clevere Position des Routers wählen

Der WLAN-Router ist das zentrale Element für euren Internetzugang. Über dieses Gerät müssen alle Handys, Smart-TVs, Laptops, Tablets und sonstigen Geräte kommunizieren. Die Chance, dass das problemlos funktioniert, steigt natürlich mit der Nähe zu der Kiste. Wenn ihr die Möglichkeit habt, baut den Router also möglichst zentral in der Wohnung auf.

WLAN-Reichweite vergrößern

Wenn’s trotz Router in der Wohnungsmitte nicht bis in alle Zimmer reicht, gibt’s mehrere Möglichkeiten, wie ihr in den schlecht versorgten Räumen für WLAN-Empfang sorgen könnt: