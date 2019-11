Sebastian Winklers "World Wide Wahnsinn"

Das Internet ist DIE Fundgrube für kuriose Geschichten, absurde Konversationen, Freaks und crazy shit. Sebastian Winkler findet das alles – und performt es zusammen mit einem Stargast vor Livepublikum: RealComedy pur! Dabei kommen sie automatisch auch immer auf den Wahnsinn des eigenen Lebens zu sprechen - von intimen Geständnissen bis zu kruden Erlebnissen... WWW ist Comedy UND Talk in einer ganz besonderen Atmosphäre: anders und außergewöhnlich, witzig und wahrhaftig!

Der "World Wide Wahnsinn"-Podcast

Ab sofort gibt es jeden Dienstag eine neue Folge "World Wide Wahnsinn" in der YouTube-Playlist und in der BR Mediathek. Diese Woche zu Gast im Podcast: Christin Balogh - sie ist seit vielen Jahren als Schauspielerin unterwegs. Die letzten sechs Jahre stand sie für die ARD-Serie "Sturm der Liebe" vor der Kamera. Bei BAYERN 3 wagt sie als Moderatorin jetzt auch den Sprung ins Radio. Zusammen mit Corinna Theil verbringt sie jeden Sonntag ab 20 Uhr einen Mädelsabend der besonderen Art: Freundschaft plus.