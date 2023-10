Soll ich meinen Eltern vorschreiben: "Besuch beim Enkelkind nur ohne Zigarette"?

Die Story

"Ich bekomme bald mein erstes Kind, worauf sich mein Mann und ich schon sehr freuen. Wir sind beide Nichtraucher, meine Eltern hingegen rauchen beide sehr viel. Bereits jetzt in der Schwangerschaft wird leider oft keine Rücksicht auf mich genommen. Da setzen sie sich unmittelbar neben mich und zünden sich ihre Zigaretten an. Es liegt dann an mir aufzustehen und mich woanders hinzusetzen oder wegzugehen. Spätestens wenn unser Baby da ist, muss damit meiner Meinung nach Schluss sein. Mein Mann und ich haben diesbezüglich ein paar Wünsche:

1. Unmittelbar bevor sie uns und unser Baby besuchen, darf nicht noch eine vor der Haustür geraucht werden.

2. Währenddessen ist das Rauchen nicht gewünscht.

3. Wer unser Baby anfassen möchte, muss sich vorher die Hände waschen.

Wir wollen einfach nicht, dass unser Kind dem Rauch ausgesetzt ist. Und wir wollen nicht, dass es nach jedem Besuch von Oma und Opa nach Rauch stinkt und erst einmal gebadet und umgezogen werden muss.

Wir fürchten allerdings, dass diese Regeln nicht akzeptiert werden. Kommentare wie 'stellt euch nicht so an' oder 'macht mal nicht einen auf Helikoptereltern' würden uns nicht wundern."