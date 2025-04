Soll ich als einziger Mann zum JGA meiner besten Freundin gehen, obwohl ich mich damit unwohl fühle?

Die Story

Meine beste Freundin heiratet diesen Sommer und in ein paar Wochen steht auch ihr Junggesellinnenabschied an. Dazu bin ich auch eingeladen – als einziger Mann! Klar freue ich mich, dass sie mich bei diesem Tag dabei haben will. Das zeigt ja auch, dass unsere Freundschaft – wir kennen uns schon aus dem Kindergarten – was besonderes ist. Aber andererseits fühle ich mich da auch total fehl am Platz, wenn ich mitkriege, was so alles geplant ist: Yoga, Kreativ-Workshops und so ein Zeug. Das soll jetzt nicht irgendwie undankbar oder überheblich klingen – aber das ist einfach nicht meins! Dazu kommt, dass ich viele der Mädels gar nicht kenne, weil meine beste Freundin aus unserem Dorf in die nächste Stadt gezogen ist und da viele neue Freundinnen gefunden hat. Irgendwie fühlt es sich für mich komisch an, als einziger Mann dabei zu sein und ich frag mich auch, ob es für die anderen nicht auch entspannter wäre, in einer reinen Mädelsrunde zu feiern. Ich war letztens erst auf einem JGA von einem Kumpel und wenn ich mir vorstelle, da wäre eine Frau dabei gewesen – das wäre irgendwie komisch gewesen. Ich will aber meine beste Freundin auch nicht verletzen und frag mich, ob ich ihr ehrlich sagen soll, dass ich das keine gute Idee finde – oder ob ich mich ihr zuliebe einfach zusammenreißen soll.