Der ultimative 2000er Countdown

1 Jahrzehnt, 2 Tage, 300 Hits. Wir versorgen euch am Rosenmontag und an Faschingsdienstag (15.02./16.02.) mit dem ultimativen 2000er Countdown - unbedingt einschalten! Erinnert euch an Culcha Candela mit "Hamma!", an Britney Spears' "Oops, I did it again", an Nelly mit "Hot in Herre" und viele mehr.