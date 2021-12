Alkoholfasten: Das passiert, wenn du 4 Wochen keinen Alkohol trinkst

Ein Monat ohne Alkohol. Was macht das mit dem Körper? Ariane Alter lebt für PULS Reportage vier Wochen lang abstinent. Und mit Alkoholfasten liegt sie im Trend: Denn immer mehr Leute entscheiden sich für den Dry January oder Sober October, verzichten also für eine bestimmte Zeit auf Alkohol und geben sich und ihrem Körper eine Auszeit von Bier, Wein & Glühwein.

Denn junge Menschen trinken oftmals mehr als gesund ist: 4,2 Prozent der jungen Frauen zwischen 21 und 24 Jahren sind alkoholabhängig, bei Männern in dieser Altersgruppe sind es sogar unglaubliche 10,7 Prozent. (Quelle: Seitz, John, Atzendorf, Rauschert & Kraus: Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2018).

Begleitet wird Ari von dem Toxikologen Prof. Florian Eyer, der vor und nach dem Experiment ihr Blutbild analysiert. Außerdem trifft unsere Reporterin auf die 28-jährige Elisabeth, die bereits seit vier Jahren trockene Alkoholikerin ist. Wie schnell es nämlich gehen kann, in eine Alkoholabhängigkeit zu geraten, dazu klärt Suchtberaterin Sandra Wendl vom Blauen Kreuz auf. Was bereits erste Warnsignale für eine Alkoholabhängigkeit sein können, das gibt´s in unserer Reportage zu sehen.