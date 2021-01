Lamatrekking, Hausboot, Dinos und mehr: Gewinnt euren abgefahrenen Urlaub!

2021 … endlich! Hoffentlich können wir in diesem Jahr wieder so richtig Urlaub machen. Und sobald das geht, schicken wir euch an richtig außergewöhnliche Orte! Vielleicht ist es erstmal noch nicht die ganz große Fernreise… aber hier bei uns ist es alles andere als langweilig: Es ist alles, außer gewöhnlich!

Das sind die "Alles, außer gewöhnlich"-en Reiseziele für euch:

Almdorf Seinerzeit in Kärnten



Vielleicht einer der behaglichsten Orte der Welt… das exklusive Hüttendorf ist ein echter Berg-Traum mitten im Nationalpark Nockberge. Urige Hütten und luxuriöse Chalets, gelungene Wellnessbereiche und gehobene österreichische Küche.

Iglu Dorf auf der Zugspitze und in Schloss Elmau



Was für ein Gefühl die Nacht über den Wolken auf fast 3.000 Metern zu verbringen und dabei weder auf Gemütlichkeit noch Komfort verzichten zu müssen. Sogar Wellness ist hier geboten.

Und nach der abenteuerlichen Nacht am Berg, findet ihr euch in einem Luxus-Traum wieder: denn es geht ins legendäre Schloss Elmau, das zu den "Leading Hotels of the World" gehört.

Baumhaus Hotel Seemühle in Unterfranken



Was für ein toller Ort! Abenteuer trifft Gemütlichkeit… Der Traum aller kleinen und großen Kinder: Urlaub in einem Baumhaus. Und diese Baumhäuser sind genial gestaltet und lassen keine Wünsche offen.

Schlafen unter Sternen am Millstätter See in Österreich



Der Romantik-Overload für Zwei ;-) Verbringt eine Nacht in einer super-kuscheligen Mini-Hütte aus duftendem Holz mit riesigem Panoramafenster im Dach, durch das ihr die ganze Nacht in die Milchstrasse gucken könnt… und den Rest von eurem Trip verbringt ihr ganz einfach in einem luxuriösen Hotel.

Urlaub im Gefängnis in der Fronfeste in Amberg



Auch ein Knast-Aufenthalt kann Spaß machen… vor allem wenn er so geschmackvoll eingerichtet ist. Erlebt eine spannende Zeitreise von über 300 Jahren hinter Gittern.

Ferien auf der Link’n Alm im Bayerischen Wald



Urlaub wie bei Heidi auf der Alm, hoch über dem Bayerischen Wald. Neben Natur und Gemütlichkeit erwarten eure Kids auch jede Menge Tiere, wie z.B. Zwergponys, Ziegen, Hängebauchschweine, Hasen und und und…

Aufregender Abenteuer-Urlaub mit vielen Dinosauriern im Altmühltal



Ein spannender Trip ins Reich der Saurier… mit einer einzigartigen Übernachtung direkt im Museum zwischen all den Monstern der Urzeit. Außerdem könnt ihr exklusiv dem wissenschaftlichen Leiter des Museums alle Fragen stellen, die ihr schon immer einmal von einem echten Dino-Forscher beantwortet haben wolltet.

Ferien auf dem Hausboot im Floating Village auf dem Brombachsee



Die Luxus-Variante unter den Hausbooten! Diese schwimmenden Ferienhäuser lassen in Bezug auf Geschmack, Wohlfühlatmosphäre, Einzigartigkeit und Ausblick keine Wünsche offen. Wer hier Urlaub machen kann, braucht keine Yacht mehr. Das Feeling gibt’s auch hier bei uns.

Ferien auf dem Wasser - an der Ostsee auf dem Haus im Meer



Seele baumeln lassen und einfach aufs Meer glotzen. Nirgendwo geht das besser als in diesen exklusiven Wohnyachten. Auf der nach Süden gerichteten Terrasse habt ihr einen einmaligen Blick auf die Ostsee und könnt den Anblick der vorbeiziehenden Schiffe und Ozeanriesen genießen.

Honeymoon im zauberhaften Jagdschloss Wartenfels



Na, ist 2020 eure Hochzeit auch ins Wasser gefallen? Kein Problem: Hier könnt ihr sie im ganz kleinen, aber super-feinen Rahmen nachholen. Ihr und eure Trauzeugen. In den noblen Räumlichkeiten, die früher dem Adel vorbehalten waren, könnt ihr die Honeymoon-Zeit bestens genießen. Eingebettet zwischen Mondsee und Fuschlsee liegt das herrschaftliche Anwesen in malerischer Alleinlage am Berg. Euch erwartet außerdem eine geführte Bergtour mit romantischem Picknick am Gipfel.

Residieren wie der Kaiser (oder die Kaiserin) selbst im Schloss Schönbrunn



Diese exklusive, prunkvoll dekorierte Suite begrüßt euch direkt im Ostflügel des zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Schlosses Schönbrunn. Hier wartet auf euch das kaiserliche Ambiente der Habsburger. Und wie sehr Wien eine Reise wert ist, müssen wir ja nicht erklären… ;-)

Lama-Trekking in den Dolomiten



Wandern und mit Lamas kuscheln… und mit Lamas kuscheln. Noch ein bisschen Wandern, aber dann wieder mit Lamas kuscheln! Geht auf ein Abenteuer mit den süßesten Bergführern der Welt durch die atemberaubende Region der 3 Zinnen. Eine Übernachtung auf einer Hütte gibt es ebenfalls - und als Belohnung nach der Bergtour ein Aufenthalt im 5-Sterne Hotel Monika in Sexten. Südtirol deluxe.

