Apple filmt Bayerns Orte: Wann sie zu euch kommen und wie ihr widersprechen könnt

Einen virtuellen Spaziergang durch die Stadt oder mal fix nachschauen, wie das Viertel so aussieht: Damit das möglich ist, fotografieren Google und Apple auf der ganzen Welt Häuser und Straßen. Jetzt kommen die Kamera-Fahrzeuge von Apple nach Bayern. Hier seht ihr, wann sie bei euch sind - und wie ihr widersprechen könnt.

In den kommenden drei Wochen schickt Apple seine Fahrzeuge durch Bayern, um möglichst viele Straßen, Häuser und Orte abzufahren und zu sammeln.

So soll - ähnlich wie bei Google Street View - mit Apple Look Around möglich gemacht werden, dass ihr bald virtuell durch Bayerns Städte und Orte spazieren könnt.

Wann kommen die Fahrzeuge?

Wann und wo genau die Kamerafahrzeuge unterwegs sein werden, gibt Apple nicht an - aber zumindest grob. Wer sich, sein Auto oder sein Haus nicht im Internet sehen möchte, kann widersprechen.

Wie auch Google versichert Apple, dass Menschen und Autokennzeichen automatisch unkenntlich gemacht werden.

Trotzdem könnt ihr – sofern ihr möchtet - den Diensten auch per E-Mail zusätzlich untersagen, eure Hausfassade, eure Fahrzeuge, euren Garten oder Fotos von euch zu veröffentlichen.

Die Verbraucherzentrale hat eine Mustermail für einen solchen Widerspruch erstellt.