Axel Robert Müller - Mein Leben, meine #Likes

"Er hat die Beine einer Käsemilbe." Und das ist nicht böse gemeint. Axel Robert Müller ist zusammen mit Brigitte Theile immer dann in BAYERN 3 on air, wenn ihr von der Arbeit nach Hause fahrt: "Die Zwei für euren Feierabend" von 16-19 Uhr.

Woher ich komme?

Aus der Metropole Mainfrankens! Würzburg ist Heimat. Würzburg ist Lebensgefühl – vor allem im Sommer. Einen Schoppen auf der Alten Mainbrücke trinken und hoch zur Festung schauen. Für mich ist das genauso traumhaft wie für andere an einem Strand auf Hawaii zu liegen.

Was ich mag!

Im Sommer unter einem schattigen Baum in der Sonne liegen. Denn ich habe sehr helle Haut. Meine bessere Sendungshälfte Brigitte Theile sagt immer: "Du hast Beine wie eine Käsemilbe". Das mag ich so an ihr: Dass sie immer ehrlich ist! ;-))

Im Winter liebe ich es, mit meinen Kindern den Schlittenhügel runter zu rodeln. Wobei ich mich schon frage: Warum hat noch niemand die Marktlücke entdeckt, neben Schlittenhügeln Glühweinstände für Eltern aufzustellen?!?!!?

Das liebe ich in der digitalen Welt

Informationen, die kein Mensch braucht – die aber Spaß machen! Zum Beispiel Klatschgeschichten über Promis. Da schlagen wohl meine weiblichen Hormone durch. Ich surfe gerne auf bunte.de, gala.de und spiegel-online.de. Und zwar in dieser Reihenfolge. Denn wenn was passiert, informiert mich ja sowieso die BR24-App. Außerdem höre ich im Stream gerne Jazz – für mich die perfekte Untermalung, wenn ich bei mir zuhause Ablage und Steuererklärung mache. Das fühlt sich dann irgendwie viel weniger nach „Pflicht“ an, mit so einem lässigen Musikteppich im Hintergrund. Vor allem die Tools, die mein Leben leichter machen, sind genial: „Trello“ organisiert mein Leben und meine Projekte – ich hab deshalb schon lange nix mehr vergessen!

Wenn ich gerade nicht bei Bayern 3 auf Sendung bin….

… liebe ich es, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Nicht nur bei meinen eigenen, sondern vor allem bei Kindern, die sonst nicht viel zu Lachen haben. Ich bin als Botschafter und Gründungmitglied von Global Family Deutschland unterwegs. Das "Reisebüro der Menschlichkeit" ermöglicht Kindern Urlaub, die noch nie in den Ferien weg gefahren sind: Eine Auszeit von einem Alltag, der von Gewalt, Krankheit oder Traurigkeit geprägt ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr mithelft!