BAYERN 3 gewinnt beim German Brand Award

„Excellent Brand“ und „Excellence in Brand Strategy and Creation“: BAYERN 3 wird für die erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet und gewinnt mit der Public Value Kampagne „Gaffen geht gar nicht!“

Innovativ, frisch und besonders bei jungen Zielgruppen erfolgreich - obwohl viele junge Menschen gar kein Radiogerät mehr besitzen, ist BAYERN 3 Marktführer bei den unter 30-Jährigen in Bayern. Um das zu erreichen, war in den vergangenen Jahren ein konsequenter Umbau der Radio-Marke hin zu einer Multimedia-Marke erforderlich. Dafür wurde die Marke BAYERN 3 mit Gold beim German Brand Award ausgezeichnet.

BAYERN 3 = "Excellence in Brand Strategy and Creation"

In der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation" gewinnt BAYERN 3 eine weitere Auszeichnung mit der Public Value Kampagne „Gaffen geht gar nicht!“. Mit dieser Verkehrssicherheits-Kampagne setzt BAYERN 3, gemeinsam mit seinen Partnern, das Gaffer-Thema und die lebensgefährlichen Folgen in den Fokus.

Die Initiative „Gaffen geht gar nicht!“ von BAYERN 3, dem ADAC, dem Landesfeuerwehrverband und der Deutschen Polizeigewerkschaft sensibilisiert die Gesellschaft seit 2019 für dieses Thema. Damit hat BAYERN 3 einen Nerv getroffen. Bewegende Berichte über Betroffene und Hinterbliebene sorgten für Aufmerksamkeit und Emotionalisierung des Themas. Unter dem Hashtag #gaffengehtgarnicht beziehen die Menschen Stellung gegen Sensationsgier und die Aufkleber mit der Botschaft „#gaffengehtgarnicht“ fanden seit 2019 über eine Million Abnehmer. Sie liegen weiterhin kostenlos in allen bayerischen ADAC Geschäftsstellen aus. Diesen Sommer werden sie nochmals der Zeitschrift Motorwelt beigelegt, womit dann knapp 2 Millionen mal die Botschaft #gaffengehtgarnicht in Bayern verteilt sein wird.