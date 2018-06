Erlebt die BAYERN 3 Band auf den geilsten Partys in Bayern

Rockt mit der BAYERN 3 Band euer Wochenende in Bayern: Wo die Band unterwegs ist, auf welchem Event sie spielt und wie ihr die BAYERN 3 Band für ein Event in eurem Ort buchen könnt, das erfahrt ihr hier.

Hier könnt ihr die BAYERN 3 Band in den nächsten Wochen erleben...

Freitag, 29.06.2018 - Challenge Roth

Bevor sich die Triathleten am Sonntag ein heißes Rennen liefern, werden sie am Freitag mit dem sportlich-musikalischen Highlight des Jahres herzlich von der Stadt Roth begrüßt. Bei der legendären „Willkommensparty“ mit der BAYERN 3-Band feiern aus dem historischen Marktplatz jährlich über 5.000 Besucher den Auftakt des DATEV Challenge Roth. Los geht's um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz in Roth.