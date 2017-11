Bernhard Prinz macht Kabarett mit Stiften

Er zeichnet Menschen, indem er ihre Eigenheiten überdeutlich macht. So entstehen ganz eigenwillige, skurril-humorvolle Porträts. Modezar Karl Lagerfeld sagte über das Bild, das Prinz von ihm gezeichnet hat: "Ich liebe den Mann, der das gemacht hat. Der ist genial!"

Mit 17 Jahren haut Bernhard Prinz erst einmal ab aus seiner Heimatstadt München. Mit Freundin und kaum Kohle verschwindet er nach Madrid. Dort lebt das Paar ein Jahr lang, übernachtet unter Brücken und am Strand, später auf einem verlassenen Bauernhof. Geld verdient er mit Schnellporträts auf Plätzen und Promenaden. In dieser Zeit lernt er eine Menge über Menschen. Und das hilft ihm heute: In einer Viertelstunde bannt er jeden Menschen auf Papier. Wirklich jeden. Vom Normalo bis zum Superstar.