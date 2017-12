3 Dinge, die ihr noch nicht über "All I Want For Christmas Is You“ wusstet!

Mariah Carey ist mit 18 Nummer-1-Hits allein in den USA die erfolgreichste Sängerin der Welt. Dazu sahnt sie im Weihnachtsgeschäft nochmal extra fett ab: 300 000 Dollar pro Stunde – das ist ihre Gage für Auftritte im Dezember. Denn mit "All I Want For Christmas Is You" gehört sie seit 1994 mittlerweile zur Adventszeit genauso dazu wie Lebkuchen und Plätzchen. Trotzdem wisst ihr diese drei Dinge bestimmt noch nicht:

1. Mehr Milch mit Mariah

Wenn man im Zusammenhang mit Mariah Carey von "Zicke" spricht, ist das keine Beleidigung, sondern ein biologisches Phänomen ;-) Der englische Farmer Angus Wielkopolski hat festgestellt, dass seine Ziegen deutlich mehr Milch geben, wenn er sie regelmäßig mit "All I Want For Christmas Is You" beschallt. Immerhin gut ein Viertelliter mehr pro Ziege!

2. Mariahs Glöckchen sind auch auf dem Smartphone ein Hit

Neben "Last Christmas" und "Do They Know It’s Christmas" wird auch "All I Want For Christmas Is You" alle Jahre wieder so oft gekauft, dass Mariah Carey damit in den Charts auftaucht. Besonders beliebt ist die Klingeltonvariante. Vor allem in den USA schallt Mariahs Hit im Dezember aus Millionen von Smartphones. In diesem Jahr (2017) erreicht der Hit sogar die Top Ten in den USA - 23 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Das meldet der Mediendienst Billboard, das Lied rangiert derzeit auf Platz neun.

3. Im Studio ging es heiß her

Mariah hat ihr Weihnachtslied ausgerechnet an den heißesten Tagen des Jahres eingesungen. Mitten im August stand die Diva in einem schwülen und stickigen Studio in New York. Um auch im Hochsommer in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat sie darauf bestanden, dass das Studio mit Weihnachtsbäumen und vielen Lichtern dekoriert wird. Sogar über den Einsatz einer Schneekanone wurde diskutiert.