Weißes Rauschen: Hilft es wirklich beim Schlafen?

Warum ist weißes Rauchen so beliebt?

Allein in Deutschland ist fast jede zweite Person von Schlafstörungen betroffen. Großstadtlärm, stressige Jobs und endlose To-Do-Listen tragen dazu bei. Aber auch für Babys hält sich der Mythos: Weißes Rauschen soll beim Einschlafen helfen, störende Geräusche überdecken und das Gehirn in einen entspannten Zustand versetzen. Genau das, was viele von uns so dringend brauchen … ;-)



Was genau ist weißes Rauschen?

Weißes Rauschen entsteht, wenn verschiedene Frequenzen gemischt werden. Für viele hört es sich wie das Summen eines Ventilators an. Oder wie das Geräusch, wenn dein Fernseher bzw. Radio keinen Sender findet. Es ist recht laut und enthält alle Töne, die wir Menschen hören können, in gleicher Lautstärke.

Übrigens gibt es auch rosa und braunes Rauschen: Rosa Rauschen klingt wie Regen oder raschelnde Blätter und hat einen weicheren Klang, weil die tiefen Töne lauter sind. Das braune Rauschen klingt wie ein prasselnder Regen oder ein Wasserfall. Es ist das tiefste Rauschen.



Weißes Rauschen - eine sanfte Einschlafhilfe für Kinder?

Eine Studie von 2005 zeigt, dass weißes Rauschen Neugeborenen auf einer Intensivstation hilft. Es sind nicht laute Geräusche, die Babys aufwecken, sondern der Unterschied zwischen konstanten Hintergrundgeräuschen und plötzlich auftretenden „spitzen“ Lauten. Forscher argumentieren, dass weißes Rauschen diesen Unterschied verringert und Babys dadurch besser ein- und durchschlafen können.