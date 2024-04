Diese Onlineprogramme helfen dir beim Einschlafen

Trotz Müdigkeit wälzt du dich stundenlang im Bett und kannst einfach nicht einschlafen? Dieses Problem haben viele von uns.

Schlafprobleme - Ein weit verbreitetes Problem

Rund 43 Prozent der Menschen in Deutschland haben Schlafprobleme (Quelle: Statista). Das kann verschiedene Ursachen haben, von Stress bis hin zu unregelmäßigen Arbeitszeiten. Wichtig ist, dass ihr einen Arzt aufsucht. Wenn körperliche Ursachen ausgeschlossen werden können, macht eine kognitive Verhaltenstherapie, zum Beispiel mit Schlafprogrammen, Sinn.

>>> Auch interessant: Was tun, wenn das Kind nicht einschlafen kann?

Lösungen aus dem Netz

Online-Schlafprogramme bieten eine Möglichkeit, mit Schlafproblemen umzugehen und Schlaf wieder als etwas Positives zu sehen. Stiftung Warentest hat acht solcher Programme untersucht. Darunter sind Online-Kurse und Apps.

>>> Auch interessant: Studie beweist: Schlummer-Funktion am Handy ist Bullshit!

Das Ergebnis

Diplom-Psychologen haben u.a. die Wirksamkeit der Programme bewertet. Dabei enttäuschen alle Apps. Sie bieten nur Klänge an. Keine der Apps erreicht eine bessere Bewertung als "Ausreichend", eine erhält sogar die Note "Mangelhaft".

Bei den webbasierten Programmen sieht es anders aus. Zwei schneiden mit Bestnoten ab:

HelloBetter: Note 1,4 (sehr gut), Website, 249,00 Euro für 3 Monate Nutzung

Somnio: Note 1,4 (sehr gut), Website, 464,00 Euro für 3 Monate Nutzung

Beide Programme bieten umfangreiche Kurse an, in denen ihr Techniken erlernen könnt, um euer Schlafverhalten zu verbessern. Von Entspannungsübungen bis hin zu Motivationsvideos von Experten.

Allerdings haben es die Preise auch in sich.

Krankenkassen übernehmen Kosten

Sind wir ehrlich: Bei den Kosten können wir gleich noch weniger schlafen. Aber es gibt gute Neuigkeiten! Wenn du eine Diagnose vom Arzt erhalten hast, übernimmt deine Krankenkasse die Kosten für die Programme.

>>> Auch interessant: Welche Matratze ist die richtige für mich?