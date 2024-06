Der BR Spendentag für die Hochwasseropfer in BAYERN 3

"Wir halten zusammen!"

Deswegen findet am kommenden Freitag, den 07.06.2024 der BR-Spendentag für die Hochwasseropfer in ganz Bayern statt. Von morgens 5 Uhr bis abends 19 Uhr.



Wir merken es an den vielen Reaktionen aus der BAYERN 3-Community: Die Hilfsbereitschaft in Bayern ist riesengroß! Mit euren Spendengeldern an die teilnehmenden Hilfsorganisationen können wir sicherstellen, dass euer Geld genau da ankommt, wo es aktuell gebraucht wird.



Hier geht es zur BR Spendenseite und der kompletten Übersicht unserer Partner.

D

ie Hilfsorganisationen, die uns bei der Fluthilfe unterstützen sind:

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Bayerisches Rotes Kreuz

Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.

Malteser Hilfsdienst e.V.

So schlimm es einzelne Regionen, Gemeinden oder auch Familien getroffen hat – so bewegend ist auch die Unterstützung, die sich bei uns im Freistaat breit macht. Die Hilfe beim Nachbarn, der spontane Einsatz an Schulen und Seniorenheimen oder auch einfach die Verpflegung der Helfer, die teilweise aus ganz Deutschland angerückt sind. Dieser Zusammenhalt macht Mut. Wenn ihr auch so eine bewegende Helfer-Geschichte erlebt habt, dann erzählt uns davon!