So kannst du jetzt helfen

In Bayern kämpfen noch immer viele Gemeinden gegen Überschwemmungen und Hochwasser. Viele, die selbst nicht betroffen sind, möchten gerne helfen. Allerdings ist es keine gute Idee, auf eigene Faust in betroffene Gebiete zu fahren. Wir haben ein paar Tipps, wie du trotzdem helfen kannst.

Es ist keine gute Idee, auf eigene Faust in Gemeinden zu fahren, die mit Überschwemmungen und Hochwasser kämpfen. Auch wenn du ein ausgebildeter Helfer bist. Spontane Helfer können nämlich sich selbst und andere Einsatzkräfte in Gefahr bringen.

Von zuhause helfen

Auch von zuhause kannst du helfen. Und zwar am besten mit Geldspenden über lokale Spendenkonten der betroffenen Städte oder allgemein Hilfsorganisationen wie das BRK, die DLRG Bayern oder die Diakonie.



Teilweise werden auch Sachspenden angenommen. Dabei ist es wichtig, dass du darauf achtest, was vor Ort wirklich gebraucht wird. Also nicht einfach so Decken, Lebensmittel oder ähnliches schicken, sondern vorher genau informieren. Das könnt ihr zum Beispiel bei der Stiftung Nächstenliebe in Aktion machen, die vor allem im Landkreis Unterallgäu mit Sachspenden helfen.