Leonardo DiCaprio will 5 Millionen Dollar spenden

Der Amazonas-Regenwald brennt. Mehr als 80.000 Brände gab es allein in diesem Jahr schon. Viele wurden durch illegale Waldrodung verursacht. Brasiliens Präsident Bolsonaro treibt die Abholzung voran. Jetzt will Leonardo DiCaprio Millionen zur Rettung des Regenwalds spenden und auch die G7-Staaten wollen helfen, aber Bolsonaro lehnt ab.

Leonardo DiCaprio will spenden

5 Millionen Dollar will Leonardo DiCaprio für die Rettung des Regenwalds spenden. Der Schauspieler setzt sich schon seit Jahren für die Umwelt ein. Erst vor kurzem hat er zusammen mit der Witwe von Apple-Gründer Steve Jobs und einem US- Unternehmer die "Earth Alliance" gegründet. Die Organisation will sich für sauberes Trinkwasser, erneuerbare Energien und den Schutz von Ökosystemen einsetzen.

Das Geld für das Amazonas-Gebiet soll an lokale Einrichtungen und die indigene Bevölkerung gehen, die sich schon lange für den Schutz des Regenwalds einsetzen.

Brasilien lehnt Hilfe von G7-Staaten ab

Auch die G7-Staaten wollen helfen: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Russland, Kanada und die USA wollen rund 18 Millionen Euro Sofort-Hilfe zur Verfügung zu stellen, um die Brände in den Griff zu bekommen. Aber der brasilianische Präsident will das Geld gar nicht. Es solle lieber verwendet werden, um die Wälder in Europa wieder aufzuforsten.

Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron warf er vor, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Macron hatte die Waldbrände im Amazonas-Gebiet als "internationale Krise" bezeichnet und das Thema auf die Tagesordnung des G7-Gipfels, der gerade im französischen Biarritz stattfindet, gesetzt.