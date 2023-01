Brauche ich 2023 noch Corona-Apps?

In Deutschland spielen Impfnachweise aktuell keine Rolle mehr. Aber im Ausland ist das teilweise anders – insbesondere in Amerika. Wer als Nicht-US-Bürger in die Vereinigten Staaten reisen möchte, muss bei der Einreise nach wie vor einen Impfnachweis vorzeigen. Auch in größeren Städten wird bei einigen Veranstaltungen oder Theaterstücken nach ihnen gefragt. (Der Nachweis muss dann natürlich nicht unbedingt per App sein - ihr könnt eure Impfungen auch mit eurem gelben Impfheft nachweisen.)



Wer von euch demnächst auf die Fidschi-Inseln, nach Papua-Neuguinea, Indonesien oder Hongkong reist: Auch hier braucht ihr aktuell noch einen Impfnachweis zur Einreise. Einige andere Nationen haben nach wie vor Bestimmungen, die der 3G-Regel gleichkommen, etwa Kenia, Nepal und Venezuela.

Rückkehr der Impfnachweise: Wie wahrscheinlich ist das?

In Deutschland und der Europäischen Union ist eine Rückkehr der Impfnachweise aktuell sehr unwahrscheinlich. Zuletzt wurden in ganz Deutschland weiter Einschränkungen abgebaut, darunter die ÖPNV-Maskenpflicht u.a. in Bayern. Eine Rückkehr der 2G- und 3G-Bestimmungen ist deshalb nicht in Sicht.

Trotzdem: Entscheidest du dafür, die App(s) zu löschen, solltest du zumindest die Originale der Impfnachweise aufbewahren oder eine Kopie in der App erstellen, die du dann sicher abspeicherst. So kann man die App zu einem späteren Zeitpunkt erneut herunterladen und die Zertifikate wieder herstellen - falls das irgendwann notwendig sein sollte.



Was ist mit Corona-Warn-App und Luca-App?

Ein besonderer Fall ist die Corona-Warn-App: Diese dient nämlich nicht nur als Speicher für Impfnachweise, sondern auch zur Kontakt-Nachverfolgung. Aktuell ist der Betrieb der Corona-Warn-App mit staatlichen Geldern bis Ende Mai 2023 vorgesehen, dann müsste er erneut verlängert werden. Wer diese Funktion der App nutzen möchte, kann das bis Mai also weiterhin tun.

Anders steht es um die Luca-App. Diese hat letztes Jahr bereits ihren Dienst bei den Bundesländern eingestellt und wurde zu einer App für mobiles Bezahlen umfunktioniert. Mit Corona hat sie deshalb nichts mehr zu tun.

Quelle: BR24 / Gregor Schmalzried

>> Corona: Das sind die aktuellen Regelungen in Bayern (Stand: 12/2022)