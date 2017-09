So machst du 2018 am meisten aus deinen Urlaubstagen!

Die gute Nachricht: 2018 liegt kein einziger Feiertag auf einem Sonntag. Dafür fällt Heilige Drei Könige auf einen Samstag - für manche Arbeitnehmer kein guter Termin. Aber wenn du gut planst, hast du in diesem Jahr schon ab dem 23. Dezember Urlaub und machst mit nur 7 Urlaubstagen 16 Tage frei - bis zum 7. Januar 2018.

Wenn dein Chef oder deine Kollegen dir dieses Jahr allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, kein Problem. Ende 2018 bist du dran: Lass dir schon bald deinen Jahresendurlaub für Dezember 2018 bewilligen. Ab dem 22. Dezember könntest du ebenfalls mit 7 Urlaubstagen 16 Tage frei haben.

Jede Menge verlängerter Wochenenden

Feiertage wie der 1. Mai (Dienstag), Christi Himmelfahrt (10. Mai – Donnerstag) und Allerheiligen (1. November - Donnerstag) liegen 2018 so günstig, dass mit einem Brückentag ein verlängertes Wochenende rausspringt. Für Mariä Himmelfahrt am 15. August, einem Mittwoch, musst du 2 Urlaubstage investieren. Kleiner Wermutstropfen: Dieser Feiertag gilt nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Dann kommt der 3. Oktober an einem Mittwoch – auch hier lockt ein verlängertes Wochenende.

Super Jahreswechsel

Die Weihnachtsfeiertage liegen 2018 auch günstig. Heiligabend fällt auf einen Montag - also noch genügend Zeit einzukaufen - und entspannte Feiertage am Dienstag und Mittwoch. Der 1. Januar liegt 2019 auf einem Dienstag. Das bedeutet: Neun Tage frei für nur drei Urlaubstage – wenn das kein schönes Weihnachtsgeschenk ist. Verschmerzbar ist da sicher, dass die Heiligen Drei Könige 2019 an einem Sonntag sind!

Die bayerischen Feiertage im Überblick:

Neujahr: 01.01.2018, Montag

Heilige Drei Könige: 06.01.2018, Samstag

Karfreitag: 30.3.2018, Freitag

Ostermontag: 02.04.2018, Montag

Tag der Arbeit: 01.05.2018, Dienstag

Christi Himmelfahrt: 10.05.2018, Donnerstag

Pfingstmontag: 21.05.2018, Montag

Fronleichnam: 31.05.2018, Donnerstag

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2018, Mittwoch

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2018, Mittwoch

Allerheiligen: 01.11.2018, Donnerstag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2018, Dienstag

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2018, Mittwoch