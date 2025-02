Wie war das noch mal mit Erststimme und Zweitstimme?

Was wähle ich mit der Erststimme?

Mit der Erststimme wählst du eine Person aus deinem Wahlkreis (die meistens auch einer Partei angehört, es gibt aber auch parteilose Kandidaten). Der oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewinnt das Direktmandat und bekommt einen Sitz im Bundestag – vorausgesetzt seine oder ihre Parte hat über die Zweitstimme genug Sitze gewonnen.

Die Idee hinter der Erststimme ist, dass du jemanden in den Bundestag wählst, der dort die Themen aus deiner Region vertritt.

Neu: Nicht jeder gewählte Direktkandidat bekommt automatisch einen Sitz

Bei dieser Wahl ist die Anzahl der Plätze im Bundestag zum ersten Mal begrenzt. Das bedeutet, dass eine Partei nur so viele Plätze im Bundestag besetzen kann, wie sie über die Zweitstimme erreicht hat. Wurden über die Erststimme mehr Direktkandidaten als Plätze über die Zweitstimme gewählt, fallen die Direktkandidaten mit den wenigsten Stimmanteilen hinten runter und bekommen keinen Platz im Bundestag.

Was wähle ich mit der Zweitstimme?

Mit der Zweitstimme wählst du nicht eine einzelne Person, sondern eine Partei. Über die Zweitstimmen wird also errechnet, wie viele Plätze eine Partei im Bundestag bekommt. An der Zweitstimme hängt immer auch eine Landesliste der Partei. In dieser Liste stehen die Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Partei für das jeweilige Bundesland in den Bundestag schicken möchte.