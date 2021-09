Wahl-O-Mat, Wahlswiper und Wahlkompass - diese Programme helfen dir beim Kreuz!

DeinWal.de ist ähnlich wie der Wahl-o-Mat - mit einem entscheidenen Unterschied. Er schaut nicht darauf, was die einzelnen Parteien in ihren Programmen für die nächsten Jahre versprechen. Sondern darauf, was sie in den vergangenen Jahren in diesem Bereich tatsächlich unternommen haben.

Der Sozial-O-Mat der Diakonie legt seinen Schwerpunkt auf soziale Fragen: Arbeit, Gesundheit, Familie und Kinder sowie Migration. Du bekommst verschiedene Thesen angeboten und entscheidest, ob du die gut findest oder eben nicht. Interessant: Zu jeder These bekommst du die Geschichte eines "echten" Betroffenen präsentiert.

Wer bei seiner Wahlentscheidung besonderen Wert auf die Themen Gleichstellung, Rechte von LGBTQ+, Antirassismus und Inklusion legt, sollte unbedingt "Wahltraut" ausprobieren. Die Antworten basieren auf den eigenen Aussagen der großen Parteien, die für den Bundestag kandidieren. Ca. 60 Thesen haben die Macherinnen und Macher mit einem unabhängigen Gremium, darunter Organisationen wie UN Women Germany, "Medica Mondiale" und "Doctors for Choice", ausgearbeitet.