Der BAYERN 3 Calvin-Harris-Megamix

Herzlichen Glückwunsch, Calvin Harris! Der Star-DJ wird an diesem Donnerstag (17.01.) 35 Jahre jung... Und wir feiern ihn mit dem BAYERN 3 Calvin-Harris-Megamix. Alle seine großen Hits - in einem Mix.

Calvin Harris ist der erfolgreichste DJ der Welt - und hat im vergangenen Jahr um die 42 Millionen Euro verdient. Schätzt das Forbes Magazin. Und weil Calvin es nicht mehr nötig hat, will er jetzt mit 35 auch nicht mehr auf Tour gehen. Auf großen Festivals tritt er aber natürlich weiterhin auf...

Erkennt ihr alle Hits, die wir in den BAYERN 3 Calvin-Harris-Megamix gepackt haben?

Diese Hits sind drin im BAYERN 3 Calvin-Harris-Megamix

Calvin Harris & Rag'n'Bone Man - Giant

Calvin Harris feat. John Newman - Blame

Calvin Harris feat. Ne-Yo - Let's Go

Calvin Harris & Rihanna - This Is What I Came For

Calvin Harris & Sam Smith - Promises

Calvin Harris feat. Ellie Goulding - Outside

Calvin Harris & Alesso feat. Hurts - Under Control

Calvin Harris feat. Ellie Goulding - I Need Your Love

Benny Blanco & Calvin Harris - I Found You