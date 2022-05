Erlebt ein Camping Deluxe Wochenende - mit BAYERN 3

So wart ihr garantiert noch nie campen! Das wird ein Kurz-Trip, den ihr nicht vergessen werdet. Wir verbringen gemeinsam mit Euch ein Hammer-Camping-Wochenende! Campen ist nichts für euch? Nix da - das wird ein CAMPING DELUXE Wochenende!

Ihr schlaft in superkomfortablen und hochwertigen KNAUS Reisemobilen und Caravans (oder auch in eurem eigenen Wohnmobil oder Zelt) auf einem der exklusivsten Campingplätze in Deutschland: Dem 5-Sterne-Camping Resort Bodenmais im Bayerischen Wald! Und drum herum wartet jede Menge Action, Spaß und Entspannung auf euch. Pickt euch einfach heraus, worauf ihr Lust habt!