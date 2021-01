Ein Jahr mit Corona - die Bilanz eines Arztes!

Ziemlich genau vor einem Jahr - am 27. Januar 2020 - erfährt ein 33-Jähriger Mann aus Landsberg am Lech, dass er positiv auf Corona getestet worden ist. Angesteckt hat er sich in seiner Firma - bei einer chinesischen Kollegin auf Dienstreise. Der Mann ist der erste COVID-19-Infizierte in Deutschland. Über zwei Millionen bestätigte Fälle folgen in den nächsten 12 Monaten alleine in Deutschland. Mehr als 50.000 Menschen sterben.