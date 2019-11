Die Toten Hosen – ohne Strom und ganz exklusiv

Deutsche Musik-Ikonen unplugged

Der BAYERN 3 Liveclub mit den Toten Hosen wird so viel mehr als ein exklusives Konzert: „Alles ohne Strom“ heißt das neue Album von Campino und Co. Freut euch also auf ein unplugged Konzert im BR Funkhaus in München, das es SO noch nicht gegeben hat. Die Hosen versprechen euch einen unvergesslichen Abend „mit neuen Liedern und alten Hits“.



Die Toten Hosen hautnah und ganz privat

Damit aber nicht genug: denn es wird auch ausreichend Zeit bleiben, um von Campino und Co. die schönsten Geschichten aus den letzten Jahrzehnten zu hören – aus dem Leben und Schaffen dieser Kult-Band. Und auch für die Fragen aus dem Publikum wollen sie sich Zeit nehmen.

So nah wart ihr wirklich noch nie dran an euren Lieblingsstars. Der BAYERN 3 Liveclub mit den Toten Hosen - am 3. Dezember.

Der BAYERN 3 Liveclub mit den Toten Hosen - sei dabei!

Die Tickets für dieses Event gibt es nirgendwo zu kaufen - nur hier bei uns zu gewinnen! Immer wenn ihr in der Woche ab dem 25. November unseren Toten Hosen Ticketalarm hört, dann anrufen unter 0800 800 3 800 und mit ein bisschen Glück seid ihr mittendrin im BAYERN 3 Liveclub mit den Toten Hosen.

