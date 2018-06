Fußball-Kommentatoren weltweit!

Die WM läuft und weltweit fiebern die Reporter bei den Spielen in Russland mit - mal etwas sachlicher, mal rasten sie komplett aus. DER SCHULTE wünscht sich auf jeden Fall ein "Gomez... Müller... Tor" für das Spiel gegen Schweden am Samstag und schlüpft in die Rolle von krassen Kommentatoren weltweit. Welcher ist euer Favorit?