Die Backstreet Boys sind zurück

"Don't go breaking my heart" heißt ihre neue Single. Ein toller Song, für viele jetzt schon ein riesen Hit. Im Video tanzen die Backstreet Boys wie gewohnt mit perfekt einstudierter Choreografie. Doch eins ist diesmal anders: Brian Litrells Stimme hat sich durch seine Krankheit so verändert, dass er kaum wiederzuerkennen ist.

Nach 5 Jahren Stille sind die Backstreet Boys wieder da - mit neuer Musik. Die Single "Don't go breaking my heart" ist draußen, im Herbst soll ein ganzes Album folgen. Für viele Leute ist der Song ein riesen Comeback. Richtig weg waren die Jungs aber nie. Sie hatten in der Zwischenzeit eine feste Show in Las Vegas. Allerdings ohne neue Musik.

Ein Song mit Hitpotential

Im ersten Moment klingt die neue Single anders, als das was man noch von früher kennt. Sie ist elektronischer und der klassische Backstreet Boys-Gesang fehlt. Das liegt auch an Brian, der seit Jahren mit Stimmproblemen zu kämpfen hat und deshalb gesanglich in den Hintergrund gerückt ist. Doch der Song macht einfach gute Laune und bleibt im Ohr.

Wenn du dir den Song anhörst, hörst du etwas Neues, Frisches, aber trotzdem etwas Bekanntes. Du packst uns fünf auf eine Platte, und du bekommst etwas sehr charakteristisches. Ich hoffe unsere Fans sind genauso begeistert wie wir."

Brian Littrell zu BAYERN 3