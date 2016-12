Neue Nummer 1 in Bayern: Rockabye!

Die BAYERN 3 Charts vom 16.12.2016

1 (2) Rockabye - Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie

2 (12) Hallelujah - Pentatonix

3 (1) Human - Rag'n'Bone Man

4 (3) Chöre - Mark Forster

5 (5) The Sound Of Silence - Disturbed

6 (NEU) I Don't Wanna Live Forever - Zayn & Taylor Swift

7 (8) Wenn sie tanzt - Max Giesinger

8 (4) Would I Lie To You - David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis

9 (10) Love My Life - Robbie Williams

10 (7) Bad Ideas - Alle Farben

11 (6) Alone - Alan Walker

12 (20) Hulapalu - Andreas Gabalier

13 (15) Starboy - The Weeknd feat. Daft Punk

14 (9) Holz - 257ers

15 (13) Shed A Light - Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes

16 (24) Never Give Up - Sia

17 (14) Bonnie & Clyde - Sarah Connor & Henning Wehland

18 (NEU) Just Hold On - Steve Aoki & Louis Tomlinson

19 (NEU) Scars To Your Beautiful - Alessia Cara

20 (19) Ladiooo - Angela Henn

21 (11) Say You Won't Let Go - James Arthur

22 (17) The Greatest - Sia feat. Kendrick Lamar

23 (25) Mercy - Shawn Mendes

24 (18) 24K Magic - Bruno Mars

25 (NEU) Black Beatles - Rae Sremmurd feat. Gucci Mane

