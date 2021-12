BAYERN 3 - Die Charts des Jahres 2021

235 Songs haben es 2021 in die BAYERN 3 Chart-Show geschafft (76 weniger als im vergangenen Jahr!). Aber welcher war insgesamt der erfolgreichste? Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder die 25 besten Titel der einzelnen Wochen geschnappt, Punkte vergeben, zusammengezählt ... und präsentieren euch jetzt voller Stolz: Die erfolgreichsten Hits, Hits, Hits 2021 in Bayern.

1 - Wellerman - Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted - 649 Punkte - 32 Wochen

2 - Bad Habits - Ed Sheeran - 538 Punkte - 25 Wochen

3 - Save Your Tears - The Weeknd - 529 Punkte - 36 Wochen

4 - Stay - The Kid LAROI & Justin Bieber - 518 Punkte - 24 Wochen

5 - Good 4 You -Olivia Rodrigo - 458 Punkte - 27 Wochen

6 - Friday - Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman - 455 Punkte - 27 Wochen

7 - Your Love (9PM) - ATB, Topic & A7S - 440 Punkte - 29 Wochen

8 - Love Tonight - Shouse - 395 Punkte - 20 Wochen

9 - Cover Me In Sunshine - Pink & Willow Sage Hart - 393 Punkte - 23 Wochen

10 - Shivers - Ed Sheeran - 336 Punkte - 15 Wochen

11 - Girls Like Us - Zoe Wees - 317 Punkte - 20 Wochen

12 - Heat Waves Glass - Animals - 306 Punkte - 17 Wochen

13 - Where Are You Now - Lost Frequencies & Calum Scott - 277 Punkte - 15 Wochen

14 - Iko Iko - Justin Wellington feat. Small Jam - 268 Punkte - 15 Wochen

15 - Afterglow - Ed Sheeran - 261 Punkte - 14 Wochen

16 - Auf & Ab - Montez - 255 Punkte - 15 Wochen

17 - Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X - 247 Punkte - 18 Wochen

18 - Sommergewitter - Pashanim - 233 Punkte - 13 Wochen

19 - Beggin' - Måneskin - 232 Punkte - 13 Wochen

20 - The Business - Tiësto - 230 Punkte - 21 Wochen

21 - All We Got - Robin Schulz feat. KIDDO - 214 Punkte - 16 Wochen

22 - Love Not War (The Tampa Beat) - Jason Derulo & Nuka - 208 Punkte - 15 Wochen

23 - Hypnotized - Purple Disco Machine & Sophie and the Giants - 202 Punkte - 17 Wochen

24 - Easy On Me - Adele - 202 Punkte - 10 Wochen

25 - Blaues Licht - RAF Camora & Bonez MC - 196 Punkte - 12 Wochen

26 - Head Shoulders Knees & Toes - Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine - 195 Punkte - 18 Wochen

27 - Drivers License - Olivia Rodrigo - 193 Punkte - 13 Wochen

28 - Peaches - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - 193 Punkte - 13 Wochen

29 - Madonna - Bausa & Apache 207 - 184 Punkte - 12 Wochen

30 - I Wanna Be Your Slave - Måneskin - 179 Punkte - 13 Wochen

31 - Head & Heart - Joel Corry feat. MNEK - 178 Punkte - 19 Wochen

32 - Without You - The Kid LAROI - 177 Punkte - 18 Wochen

33 - Faded Love - Leony - 174 Punkte - 19 Wochen

34 - Jerusalema - Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode - 173 Punkte - 8 Wochen

35 - Cold Heart - Elton John & Dua Lipa - 169 Punkte - 11 Wochen

36 - Liege wieder wach - Jamule - 157 Punkte - 10 Wochen

37 - Blinding Lights - The Weeknd - 148 Punkte - 13 Wochen

38 - Take My Breath - The Weeknd - 144 Punkte - 12 Wochen

39 - Run - OneRepublic - 131 Punkte - 12 Wochen

40 - Frag mich nicht - Miksu / Macloud, Nimo & Jamule - 127 Punkte - 8 Wochen

41 - Ich darf das - Shirin David - 126 Punkte - 8 Wochen

42 - 10von10 - Pajel - 124 Punkte - 9 Wochen

43 - love nwantiti (Ah Ah Ah) - Ckay - 122 Punkte - 9 Wochen

44 - Colorado - Milky Chance - 113 Punkte - 16 Wochen

45 - Bye Bye - Sarah Connor - 107 Punkte - 7 Wochen

46 - Industry Baby - Lil Nas & Jack Harlow - 102 Punkte - 12 Wochen

47 - abcdefu - GAYLE - 100 Punkte - 5 Wochen

48 - Last Christmas - Wham! - 97 Punkte - 4 Wochen

49 - All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey - 97 Punkte - 4 Wochen

50 - Astronaut In The Ocean - Masked Wolf - 96 Punkte - 11 Wochen