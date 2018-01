Die größten DJ-Fails aller Zeiten

Bild: imago 13.01.2018 Heutzutage nennt sich jeder DJ, der mal eine Playlist auf eine CD gebrannt oder auf Spotify zusammengestellt hat. Wir haben für euch die zehn besten Schmankerl von absoluten DJ-Fails aus dem Netz gesucht - und ihr werdet sehen, es sind nicht nur Möchtegern-DJs dabei, sondern auch weltbekannte Profis, die Zehntausende Euro pro Auftritt kassieren.

1. Der Highschool-DJ Fangen wir an mit diesem sensationellen DJ, der anscheinend eine Meute pubertierender Highschool-Kids in einer komplett bestuhlten Halle unterhalten muss. Erst meditiert er, rastet dann völlig aus, kickt mit seinem Hintern den Assi von der Bühne, verpasst diverse Einsätze, aber denkt, er wär der Geilste!

YouTube/xXxRainfallsxXx Hardstyle DJ Epic fail !

2. Der Hochzeits-DJ Okay, dieses Video fängt ganz harmlos an. Der Hochzeits-DJ macht einen seriösen Eindruck, doch was bei Sekunde 27 passiert, irritiert uns dann schon etwas. Und wir fragen uns: Warum knallt ihm seine Assistentin nicht ordentlich einen vor den Latz?!

YouTube/Wedding Moments Worst Wedding DJ EVER! (ORIGINAL)

3. Der Laptop-DJ Nur Turntables und Mixer, damit kommen viele Schallplattenunterhalter nicht mehr aus. Aber dieser hier steht wirklich nur mit einem einzigen Laptop auf der Bühne. Genauso langweilig wie der "Auftritt" des DJs ist dann auch die Reaktion des Publikums.

YouTube/kungfut0fu Worst DJ and crowd ever

4. Der Trampolin-DJ Schuster, bleib bei deinen Leisten: Steve Aoki gehört zu den gefragtesten DJs der Welt. Und ein DJ muss nicht zwangsläufig ein Trampolin in seine Show einbauen. Und wenn doch, dann sollte er zumindest etwas zielsicherer sein, wenn er draufspringt. (Es ist übrigens nicht so, dass Steve aus seinem Fehler gelernt hätte. Im vergangenen Sommer baute er ein Schlauchtboot in seine Performance ein. Dieses traf er dann auch, aber unter dem Schlauchtboot stand eine junge Frau, die sich bei der Aktion das Genick brach und anschließend den DJ verklagte.)

YouTube/Steve Aoki Puerto Rico Stage Dive Trampoline Fail - On The Road w/ Steve Aoki #37

5. Der Improvisations-DJ Ganz ohne Strom ist jeder DJ aufgeschmissen, auch David Guetta. Beim "Tomorrowland"-Festival vor ein paar Jahren war plötzlich nix mehr mit Mucke, weil der Strom ausfiel. Kein Problem, die Fans feierten weiter und der Franzose improvisierte "Hey, Ho"-mäßig wie ein Animateur in einem All-Inclusive-Club.

YouTube/89Bandito Tomorrowland 2012 David Guetta Fail

6. Die Mutter aller DJs Früher oder später muss natürlich auch dieser Mann in einer Liste mit den "größten DJ Fails aller Zeiten" auftauchen. Christian Horsters alias "Der DJ der guten Laune" hat bei seinem legendären Auftritt bei einer Hochzeit vor sechs Jahren eigentlich im klassischen Sinne gar nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil: Werbeverträge, Millionen YouTube-Klicks, und sogar ein Retweet von David Guetta waren die Reaktionen auf dieses leidenschaftliche Video.

YouTube/Sven Lützenkirchen DJ der guten Laune

7. Der Unplugged-DJ Strom? Braucht DJ Shone nicht. Im serbischen Fernsehen dreht er wie wild an den Knöpfen, geht voll ab und macht den Eindruck eines ordentlich unter Strom stehenden DJs. Wir fragen uns nur: Warum? Denn unter Strom steht hier gar nichts. Zumindest können wir keinerlei Netz- oder sonstige Kabel erkennen.

YouTube/DJ SHONE DJ SHONE FEAT. IVANA SELAKOV - PROBIJAM LED // VIKENDVIZIJA // TV PINK

8. Der talentierte DJ Die Karriere dieses DJs war am Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. DJ Albert hat bei der belgischen Talent-Show "Belgium's Got Talent" gezeigt, dass er gar kein Talent besitzt. Fremdschämen in 3 ... 2 ... 1 ...

YouTube/Funny Videos Greatest DJ Fail | Belgium's Got Talent | Popeye

9. Der "Eject"-DJ Jetzt kommt Calvin Harris. Kein DJ weltweit verdient mehr Kohle als er. Aber selbst Profis wie er müssen sich manchmal auf die Basics besinnen - zum Beispiel auf DJ-Regel Nummer 3. Die lautet: Drücke niemals die "Eject"-Taste, wenn da drin gerade die CD liegt, die läuft. Und wenn es dir passiert, dann mach wenigstens das Beste aus der Situation.

YouTube/glanzbo Calvin Harris DJ Fail

10. Der "Rückkopplungs-DJ" Im Prinzip darf sich jeder DJ (oder DJane) nennen. Aber zumindest ein bisschen musikalisches Verständnis ist natürlich nie verkehrt. Und rudimentäre technische Kenntnisse sollte man/frau auch haben. Beides hat Hotel-Erbin Paris Hilton nicht. Und dieses Video beweist es.