Diese Kinderspiele sind der Hit - auch heute noch

Ohne Team-Work geht hier gar nichts: Denn das ultimative Duell zwischen zwei Gruppen findet am Seil statt! Ihr braucht ein stabiles Seil, das auf den Boden gelegt wird. Auf Höhe der Seilmitte markiert ihr die Mitte auf dem Boden, Beispiel mit einem Tuch.

Jetzt nimmt jedes der zwei Teams ihre Seite des Seils in die Hand und wartet auf das Startkommando. Drei! Zwei! Eins! LOS! Beide Gruppen dürfen gleichzeitig anfangen, mit aller Kraft am Seil zu zeihen. Die Gruppe, die es schafft, die Gegner über die Markierung zu ziehen, gewinnt das Spiel.

Zwei Kinder verstecken ihre Hände hinter dem Rücken und sagen zeitgleich „Schere, Stein, Papier“. Nach dem Vers reißen sie gleichzeitig eine Hand nach vorne, die eins der drei Symbole Stein, Schere oder Papier zeigt.

Die Schere kriegt man mit dem ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger, den Stein indem eine Faust geballt wird und Papier hat man einfach durch die flache Hand. Während der Stein die Schere schlägt, umwickelt das Papier den Stein und die Schwere zerschneidet das Papier.

Das Spiel Schere, Stein, Papier wird nie langweilig und ist gar nicht so simpel wie es klingt. Bestenfalls schaffen es die Kinder sogar, sich vorstellen zu können, welches Symbol der Gegner als nächstes wählt und so zu gewinnen. Ziemlich knifflig! Natürlich gibt es viele, viele Variationen - zum Beispiel, wenn neue Symbole dazukommen, wie der Brunnen.

Und zugegeben: Dieses Spiel spielt ihr sicher auch heute noch ab und an, um eine Entscheidung zu treffen, oder? ;-)





Ich sehe was, was du nicht siehst

Mitspieler : mindestens zwei

: mindestens zwei Alter: ab vier Jahren

So geht’s

Das perfekte Spiel für eine Autofahrt: Ein Kind sucht sich einen Gegenstand in Sichtnähe aus – und das andere Kind muss mithilfe eines kleinen Tipps erraten, was wohl gemeint sein könnte. „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist … grün/eckig/gelb/rund.“ Tja … was war’s denn nun?





Ich packe meinen Koffer

Mitspieler : mindestens zwei

: mindestens zwei Alter: ab fünf Jahren

So geht’s

Zeit für eine Fantasie-Reise. Und da muss man natürlich auch einen Koffer packen! ;-)

Bei „Ich packe meinen Koffer“ legt jeder Spieler der Reihe nach einen Gegenstand symbolisch in seinen Koffer. Natürlich kann alles in den Koffer eingepackt werden, was den Kindern einfällt: Ein Elefant? Kein Problem! Sobald ein neuer Gegenstand hinzugekommen ist, muss der nächste Spieler alle vorherigen in der richtigen Reihenfolge vorher mit aufzählen.

„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: …” Da mit jeder Runde neue Dinge hinzukommen, wird es immer kniffliger, sich die Begriffe und Gegenstände in der richtigen Reihenfolge zu merken. Wer durcheinander kommt oder etwas vergisst, scheidet aus.