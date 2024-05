Handspiele für Kinder: Keins der getesteten Games ist empfehlenswert

Stiftung Warentest hat Spiele-Apps für Android getestet und ist beunruhigt: Die Spiele drängen zu In-App-Käufen oder zeigen Gewalt, Sex und Hassbotschaften. Es mangelt an Datenschutz und Kontrolle. Was ihr als Eltern dagegen machen könnt, erfahrt ihr hier.

Insgesamt wurden 16 populäre Spiele-Apps fürs Smartphone getestet – alle davon wurden als bedenklich oder inakzeptabel eingestuft. Mit dabei waren Spiele wie Minecraft, Candy Crush Sage, Clash of Clans, Pokémon Go, Hay Day und Roblox. Bei den Test wurde besonders auf diese Punkte geachtet:

Worauf kann ich achten, um mein Kind zu schützen?

Das Wichtigste ist, Vertrauen zwischen euch und eurem Kind. Das bedeutet auch, dass Verbote meistens nichts bringen. Wichtiger ist es, als Eltern auch offen und interessiert zu sein – oder vielleicht sogar mal mitzuspielen. So bekommt ihr besser mit, welche Spiele euer Kind nutzt und was so abgeht. Auch auf die richtige Kommunikation kommt es an. Seid offen und erklärt eurem Kind, warum Datenschutz und Vorsicht im Netz und in Online-Spielen wichtig sind.

Abgesehen davon gibt es noch einige Tipps, mit denen ihr euer Kind schützen könnt:

Richtet den App-Store so ein, dass Spiele nur mit passender Altersfreigabe heruntergeladen werden können. Käufe verhindern

Hinterlegt am besten keine Zahlungsdaten auf den Geräten eurer Kids. So sind spontane In-App-Käufe nicht möglich. Offline spielen

Viele Spiele-Apps lassen sich auch offline nutzen. Meistens etwas eingeschränkt: Chats mit anderen Spielern und In-App-Käufe sind so nicht möglich. Schutzfunktionen nutzen

Je nach Gerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, um in den Einstellungen die Bildschirmzeit oder App-Nutzung einzuschränken. Zusätzlich gibt es auch einige Apps, die als Kindersicherung genutzt werden können.

Übrigens gibt es auch Online-Spiele, die vielleicht nicht so populär sind, sich aber besser für Kinder eigenen. Informationen dazu findet ihr zum Beispiel unter usk.de, tommi.kids, seitenstark.de oder unter spieleratgeber-nrw.de.