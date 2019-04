"Elfriede, schau amoi die Dame o wia bleed des ausschaugt!"

(Alle Tweets könnt ihr hier aufrufen)

Ein hochgeschlossenes Dirndl wäre laut den Verkäuferinnen besser für sie. Außerdem lernt sie: Lederhosen für Damen gehen gar nicht und atmen im Dirndl wird überbewertet. Am Ende schreibt Julia: "Und wenn man das alles geschafft hat, kommt irgendwann die entscheidende Abschlussfrage, bei der man auf keinen Fall falsch antworten darf:

"Was ziagns denn da für Schuh dazu an?"

"Meine Trachtenschuh!" – The End."

Dirndl-Verkäuferinnen sind hart aber herzlich

Bei den Twitter-Usern kommt ihr Bericht sehr gut an. Viele bedanken sich für die lustige Geschichte und fühlen sich an eigene Erlebnisse erinnert.

"Geht doch nix üb richtige Originale...ich liebe bayrische Herzlichkeit 😅👍🏽👍🏽👍🏽", schreiben andere User. Oder: "Als wenn ich dabei gewesen wäre, sehr schön 😁"

Auf BR24-Nachfrage erzählt Julia, dass sie diese Geschichte außerhalb Münchens erlebt hat. "Denn in München wären die Verkäuferinnen nicht so ehrlich, wie in kleinen Trachtenläden, in denen Dirndl und Lederhosen noch aus vollem Herzen verkauft werden und man am Ende aber auch sicher sein kann, dass man 1A gekleidet den Laden verlässt."

Mit dem Ergebnis sei sie bisher immer zufrieden gewesen, auch wenn die Verkäuferinnen oft sehr hart seien. "Ich liebe es! Und die Leute wohl auch, weil mich die Resonanz auf den Thread erstaunt".