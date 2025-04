Backflip: Lerne einen Rückwärtssalto in nur 5 Stunden!

Ein Sporthighlight jagt das Nächste bei „Das schaffst du nie!“. Erst Noah Hegge und jetzt steht die nächste Challenge an: mit Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser! Unser fieser Redakteur hat ihn als Unterstützung für Julia Nageler organisiert. Ihre Mission: Innerhalb von fünf Stunden einen Backflip lernen und durchziehen. Die größte Hürde? Nicht nur die körperliche Herausforderung, sondern vor allem die Überwindung, eine so unnatürliche Bewegung überhaupt zu machen. Ob sie es mit Lukas Hilfe schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge!

Einen Backflip an nur einem Tag zu erlernen ist grundsätzlich möglich, aber stark von individuellen Voraussetzungen abhängig. Es bedarf der richtigen Körperspannung, einer gewissen Sprungkraft, etwas Technik und vor allem Mut! Die größte Hürde ist meistens nicht der Körper, sondern der Kopf! Eigentlich muss man nur hoch springen, die Arme schwingen, die Knie zur Brust ziehen, sich drehen und auf den Füßen landen. Das klingt doch easy, oder? Falls ihr es selbst probieren wollt, dann am besten mit einem Spotter eures Vertrauens. Dieser kann euch helfen, Tipps geben und mentalen Support geben so wie Lukas hier im Film auch!

WER IST LUKAS DAUSER?

Lukas Dauser ist Kunstturner und dabei einer der erfolgreichsten Deutschlands in den letzten Jahren. 2021 gewann er Silber am Barren bei den Olympischen Spielen in Tokio und 2023 wurde er Weltmeister am Barren. Er ist bekannt für seinen sauberen, technisch extrem schwierigen Barrendurchgang – inklusive der nach ihm benannten Übung „Dauser“. Ob dieser Turn-Weltmeister unserer Julia einen Rückwärtssalto an einem Tag beibringen kann, seht ihr in dem neuen Video!