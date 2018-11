Perfekte Sicht vom Rolli auf das Match gegen Freiburg

Der Bus holt dich direkt vor der Haustür ab und fährt dich dann ohne Umwege zum Heimspiel des FC Bayern in die Allianz Arena. Dort verfolgst du das Spiel auf tollen Plätzen direkt am Spielfeldrand. Ein Traum für alle Fans des FC Bayern. Ein Traum, der jetzt für die Bewohner der Behinderteneinrichtung Regens Wagner in Erfüllung geht!

Der FC Bayernbus bringt BAYERN 3 Hörer ins Stadion. Und jeder kann sich bewerben! Das hat sich Paula nicht zweimal sagen lassen. Die Leiterin der Behinderteneinrichtung Regens Wagner in Hohenwart in Oberbayern ist an diesem Samstag unsere glückliche Gewinnerin. Und sie hat besondere Schützlinge mit im Bus.



Denn die Bewohner der Einrichtung waren noch nie live bei einem Fußballspiel. Das hat vor allem drei Gründe: Mit dem Rollstuhl ist es gar nicht so einfach, ins Stadion zu kommen und dann auch noch Plätze zu ergattern, von denen aus man eine gute Sicht auf das Spielgeschehen hat. Und außerdem sind die Tickets nicht so günstig ...



Deshalb war die Freude bei Paula und ihren Schützlingen riesig! Sie haben sich so sehr gefreut, dass BAYERN 3 Moderatorin Jacqueline Belle spontan beschloss, persönlich die Tickets vorbei zu bringen. Und so sah das Ganze aus: