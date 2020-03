So reagiert das Netz

Klopapier, Desinfektionsmittel, Nudeln: In vielen Supermärkten ausverkauft. Aus Angst vor Corona und einer bevorstehenden Quarantäne hamstern immer mehr Menschen - auch in Bayern. Dabei sagen Experten: Das ist überhaupt nicht notwendig. Unsere Versorgung sei gewährleistet. Wer in Quarantäne muss, wird außerdem vom Gesundheitsamt unterstützt. Im Netz sind die Hamsterkäufer deshalb gerade zur Lachnummer mutiert.