Diese Untersuchungen gibt es - was übernimmt eure Krankenkasse?

Juhu, der Schwangerschaftstest ist schon mal positiv. Der nächste Schritt ist euren Frauenarzt aufzusuchen. Sicher habt ihr viele Fragen. Welche Untersuchungen kommen auf euch zu? Was wird von eurer Krankenkasse übernommen und was nicht? Und was hat sich seit eurer letzten Schwangerschaft schon wieder geändert?