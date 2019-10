Harry G grantelt in BAYERN 3

Die volle Ladung Harry G: Der Comedy-Star wird in seiner unvergleichlich grantigen Art zusammen mit Moderatorin Corinna Corinna Theil und Ex-„Sturm der Liebe“-Star Christin Balogh in der Sonntagabendsendung „Freundschaft plus“ über die Liebe, die Freundschaft und Beziehungen aller Art reden. Außerdem darf sich das Staraufgebot von BAYERN 3 aus „Winklers Promi WG“ über einen neuen "Nachbarn" freuen...