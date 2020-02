HIV ist ein Virus, welcher sich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen kann. Das wissen viele, aber wie lebt es sich damit? Um das herauszufinden, besucht PULS Reporterin Nadine Hadad Isabelle in Berlin. Isabelle hat vor 4 Jahren erfahren, dass sie HIV-positiv ist. Wie Isabelle mit HIV lebt und was ihr Freundeskreis über die Infektion denkt, seht ihr in der neuen PULS Reportage.