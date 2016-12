Krebs: Du wirst für deinen Mut belohnt!

Bescheidenheit? Das war einmal! Krebse greifen 2017 nach den Sternen und werden für mutige, aber überlegte Schritte nach vorne belohnt! Dabei gilt: Nicht unrealistisch werden und keine Kurzschlussreaktionen! Beruflich erleben sie viel Erfolg, in der Liebe sind sie, vor allem im Frühjahr, sehr emotional. Zum Jahresende wartet viel Glück, aber es stehen auch ernste Entscheidungen an.

Es darf ein bisschen mehr sein? Du greifst 2017 oft zum Extrateller. Und warum auch nicht? Naschen macht glücklich. Nur unterschreibe am besten gleich zum Nachtisch das Fitnessabo, es sei denn, du willst dir schon im Februar eine neue Garderobe kaufen. Zum Trost: Power-Planet Mars unterstützt dich 2017 mit viel Energie, in denen du die Pölsterchen wieder loswerden kannst. Im Januar und zwischen Juni und Ende Oktober bist du am stärksten und am leidenschaftlichsten! Du liebst Romantik und Harmonie, 2017 bist du auch darin ein Nimmersatt. Bitte deinen Partner nicht mit deinen Ansprüchen überfordern. Es knirscht vor allem im Februar, März und Mai. Dann heißt es realistisch bleiben und nicht aus dem Bauch heraus Kurzschlussentscheidungen treffen, die du hinterher bereust. Im Sommer ist der Spuk vorbei, alles wird gut. Das Beste kommt im November: Dann wartet das große Glück auf dich – Familienzuwachs nicht ausgeschlossen! Im Job könnte es 2017 sogar zu einer Beförderung kommen, allerdings sind Machtproben und unerwartete Wendungen nicht ausgeschlossen. Du solltest flexibel bleiben und dich fragen: Wie viele persönliche Opfer sind dir das Geld und der Erfolg wert? Spätestens ab Dezember musst du dich ohnehin entscheiden: Dann heißt es Verantwortung übernehmen und aufräumen, mit allem, was du nicht wirklich brauchst.