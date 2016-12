Wassermann: Mach mehr Kompromisse mit deinem Lieblingsmenschen!

So sehen Sieger aus! Wassermänner gehören zu den Glückskindern 2017. In der Liebe gilt es das rechte Maß zwischen Freiheit und Verantwortung zu finden, dann steht festen Beziehungen und dem großen Glück gerade im romantischen ersten Halbjahr nichts im Weg. Ab Oktober gilt: Weniger ist mehr, runter von deinen Ansprüchen.

Ab ins Datingportal - du gehörst zu den großen Gewinnern 2017. Schon der Jahreswechsel beginnt vielversprechend und es geht prickelnd weiter. Nur im Juni plagen dich deine altbekannten Fluchttendenzen. Freiheit ist wichtig, aber gönne deinem Lieblingsmenschen etwas mehr Planungssicherheit! Auch im Spätsommer sind Kompromisse angesagt. 2017 gibt festen Beziehungen insgesamt Stabilität und Wachstum und Singles finden ihr Glück.

Körperlich freust du dich auf ein weitgehend gesundes und entspanntes Jahr, in dem dank Jupiter alles leichter geht – ab Herbst sogar das Zunehmen! Ausdauersport wäre deshalb perfekt und alles was Deine Kondition langfristig stärkt. Februar wird dein Powermonat! Urlaub planst du am besten im Mai oder August.

Deine Finanzen sind 2017 glücklicherweise kein Thema, bis April läuft alles wie von selbst: Lieblingsprojekte lassen sich leicht verwirklichen, du verdienst sogar mehr und deine Kreativität ist erstaunlich! Ab dann heißt es trotz Erfolgen vorsichtiger werden, Verhandlungen und Geschäfte können sich dann unerwartet in die Länge ziehen – das gilt auch für die Durststrecke von Juli bis Oktober. Deine oberste Erfolgs-Regel: Nicht abheben und diszipliniert am Ball bleiben – vor allem ab Oktober. Keine überzogenen Ansprüche stellen – so bleibst du auf Erfolgskurs!