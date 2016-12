Widder: Understatement ist angesagt!

Es lebe die Liebe! Es mag sonst Turbulenzen geben, die dich in Atem halten, aber in der Partnerschaft erlebst du 2017 traumhafte Stunden. Die unruhigsten Widder-Herzen finden ihren Hafen, freue dich auf eine stabile und glückliche Zeit mit "Family and Friends". Von Februar bis Anfang Juni ist die Liebe am schönsten: Wenn du noch Single bist, erlebst du den berühmten Blitzschlag. Sogar alte Flirts und Ex-Lieben feiern im Frühling eine Neuauflage. Grundsätzlich befinden sich noch viele Widder in einer großen Umbruchphase. Vielleicht bist auch du noch dabei, dich und deine wahre Berufung zu finden. Das heißt für eine Person wie dich: Besser erst in Ruhe nachdenken und dann erst loslegen. Du machst 2017 nur zu deinem Erfolgjahr, wenn du konzentriert und kontrolliert vorgehst. Dein Schwachpunkt: Bis November neigst Du dazu, zu viel zu erwarten. Überfordere andere nicht mit deinem starken Willen. Understatement ist angesagt. Am besten du gehst immer erstmal eine Runde Joggen, um Dampf abzulassen und entscheidest dann. Das Gute dabei: 2017 bist du topfit, vor allem im starken Frühjahr und im August! Nur beim Fastfood zwischendurch nicht übertreiben! Erst im stressigen Herbst brauchen deine Abwehrkräfte Unterstützung. Eine gute Selbsteinschätzung und Disziplin sind 2017 in allen Lebensbereichen deine besten Begleiter!