Ferienhaus for free: Wie geil ist Housesitting? 5 Tage Selbstexperiment

Ihr wollt günstig Urlaub machen, seid aber knapp bei Kasse? Vielleicht ist Housesitting der Ferienhaus-Spartipp, mit dem ihr euch Ferien an traumhaften Orten in traumhaften Unterkünften leisten könnt: Beim Housesitting könnt ihr weltweit kostenfrei in tollen Häusern Urlaub machen und passt im Gegenzug auf Tier und Haus von anderen auf.