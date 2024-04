Ist Sonnencreme vom letzten Jahr noch gut?

>>> Auch interessant: Wofür steht das 12M auf meiner Zahnpastatube?

Sonnencreme wann auftragen

Am besten benutzt ihr die Sonnencreme täglich. Auch an bewölkten Tagen bei der Arbeit im Büro. UV-Strahlen dringen durch Wolken und Fenster hindurch. Experten empfehlen deshalb Lichtschutzfaktor 15 für jeden Tag, an dem ihr UV-Strahlen ausgesetzt seid. (Außerdem könnt ihr so Falten vorbeugen, aber das ist ein anderes Thema … ;-))

Am Wochenende oder im Urlaub benutzt ihr die Sonnencreme am besten schon bevor ihr an den See bzw. Strand geht. Zwar wirkt der Lichtschutzfaktor sofort, aber auf dem Weg dorthin seid ihr auch der Sonne ausgesetzt. Vollständigen Schutz habt ihr, wenn ihr euch 20 bis 30 Minuten vorher eincremt.

Welcher Sonnenschutz ist der beste?

Welcher Sonnenschutz für euch am besten geeignet ist, hängt auch von eurer Haut ab. Bei fettiger Haut ist ein ölfreies Produkt, wie zum Beispiel ein Sonnenschutz-Gel, gut geeignet. Sonnencreme ist für Menschen mit „normaler“ bis trockener Haut und Sonnenschutzlotionen nutzt ihr am besten bei „normaler“ bis eher fettiger Haut. Letztere haben zusätzlich einen kühlenden Effekt, was guttun kann.

Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, seid großzügig. Ein Erwachsener braucht etwa vier gehäufte Esslöffel, um den ganzen Körper einzucremen. Wer nur die Hälfte aufträgt, verringert den Lichtschutzfaktor um zwei Drittel.