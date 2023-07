Künstlich erzeugter Song: KI, schreib mir einen Sommerhit!

Aber wie gut kann künstlich erzeugte Musik werden? Kann man mit Hilfe von KI als Laie wirklich einen professionellen Song produzieren oder hört sich das eher an als hätte man eine Blechgießkanne die Treppe runtergeschubst? Und macht man sich damit vielleicht sogar strafbar, wenn man den KI-Song veröffentlicht? Reporterin Nadine probiert es aus und produziert ihren ersten eigenen Song mit KI-Tools. Melodie, Sounds und Lyrics sollen via diverser KIs entstehen, singen will sie selbst. Ein Musikvideo soll es auch geben! Tipps holt sich Nadine von KI-Berater Michael Katzlberger. Wird das Lied so professionell klingen, dass es Musikfans nicht auffällt? Vielleicht ist es ja sogar Stoff für die Charts? In der aktuellen Reportage erfahrt ihr’s!