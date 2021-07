Verschobene Konzerte: Ist mein Ticket weiterhin gültig?

FAQ: Behalten Konzerttickets ihre Gültigkeit?

Axel Ballreich ist Geschäftsführer des Concertbüro Franken und Vorstandsmitglied der LiveKomm und vertritt ungefähr 700 Musikspielstätten in Deutschland. Er Beantwortet euch im BAYERN 3 Interview die wichtigsten Fragen.



Ich habe 2019 Tickets für ein Konzert gekauft, das jetzt 2022 stattfindet - kann ich mit meinem alten Ticket einfach in das Konzert?

Bei uns ist es so, dass man mit seinen alten Karten in die neuen Shows und Konzerte gehen kann - ohne da irgendetwas umzumelden. Wenn man seine Karte in der Vergangenheit nicht bereits gegen einen Gutschein eingetauscht hat, dann ist das Ticket weiterhin existent und gültig. Man kann natürlich auch seine Karte an einen Kumpel weitergeben. Voraussetzung: Das Ticket ist nicht personalisiert. Dann müsste man es aktiv „ummelden“. Das passiert aber meist nur bei sehr großen Konzerten wie z.B. von Rammstein.

Ich habe 2020 ein Konzert-Ticket gekauft und wegen der Corona-Pandemie meine Kontaktadresse angegeben. Darf ich das Ticket einfach so an meine Schwester weitergeben?

Wenn ich an dem Nachholtermin keine Zeit habe, kann ich das Ticket auch weitergeben. Ich sollte dies dann aber auf jedem Fall dem Veranstalter mitteilen. Wichtig ist: Derjenige, der gekauft hat, sollte wissen, wer jetzt auf das Konzert geht. Er ist der Ansprechpartner im Fall der Fälle für etwaige Kontakt-Nachverfolgungen.

Was ist mit Konzerten, die komplett ausverkauft sind. Dürfen da jetzt alle Ticketkäufer zum Nachholtermin kommen?

Ich gehe davon aus, dass es vielleicht Ende dieses Jahres wieder möglich sein wird, Konzerte ohne Mindestabstand zu spielen. Vorher können komplett ausverkaufte Konzerte nicht nachgeholt werden. Ich kann ja nicht am Eingang 20% oder 50% der Besucher wieder nach Hause schicken und sagen: Sorry. Ihr habt jetzt leider verloren bei der Lotterie. Diese Konzerte sind erst möglich, wenn es keinen Mindestabstand als Corona-Auflage mehr gibt.

Wie bekomme ich die Info, wann ein Konzert nachgeholt wird - kommt da der Veranstalter auch mich zu?

Es gibt ja viele Leute, die haben vor zwei Jahren einfach ein Ticket an einem Ticketschalter in der Innenstadt von Nürnberg gekauft und bar bezahlt. Da gibt es ja keine Möglichkeit für den Konzert-Veranstalter Kontakt aufzunehmen. Die erreiche ich nicht. Diese Ticketkäufer müssen sich schon proaktiv um Infos kümmern - am besten über die Facebook-Seite der Band oder des Veranstalters. Falls der Veranstalter aber eine E-Mail-Adresse hat, dann wird er immer versuchen, den Konzert-Besucher mit Updates zu versorgen.