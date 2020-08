Viraler Facebook-Post: Willkommen im Krankenhaus zur Freiheit!

Am vergangenen Wochenende sind etwa 20.000 Menschen in Berlin auf die Straße gegangen, um u.a. gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren. Das Motto der Proteste: „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“. Der Arzt Bernd Guzek hat sich in einem Facebook-Post gefragt: Was wäre, wenn diese Einstellung ("die Maske beraubt uns unserer Freiheit") überall in der Gesellschaft herrschen würde? Zum Beispiel in einem "Krankenhaus zur Freiheit".