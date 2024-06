Mit Bräunungsbeschleunigern schneller braun werden?

Dass sich die meisten von uns nach Sommer und Sonne sehnen, lässt sich kaum bestreiten. Aber was viele auch wollen: Die perfekte Bräune. Und das am besten schnell. Der Trend geht zum Bräunungsbeschleuniger. Nur: Wie gesund ist das?

Was ist ein Bräunungsbeschleuniger?

Ein Bräunungsbeschleuniger ist, wie der Name schon sagt, ein Produkt, das die natürliche Bräunung der Haut beschleunigen soll. Es gibt sie in verschiedenen Formen wie Lotionen, Sprays oder Kapseln. Alle regen die Melanin-Produktion der Haut an, die für den Bräunungseffekt verantwortlich ist. Allerdings machen die Produkte die Haut auch lichtempfindlicher, daher solltest du niemals auf den Sonnenschutz verzichten.

>>> Auch interessant: Sonnenschutz: So gefährlich ist UV-Strahlung

Unterschied zwischen Bräunungsbeschleuniger und Selbstbräuner

Selbstbräuner verändern die Hautfarbe ohne Sonneneinstrahlung. Sie enthalten häufig den Wirkstoff DHA, der mit der obersten Hautschicht reagiert und sie braun färbt. Allerdings steht dieser Stoff in der Kritik.

Ein Bräunungsbeschleuniger funktioniert nur mit Sonneneinstrahlung. Er enthält Inhaltsstoffe wie Tyrosin. Sie regen die Melanin-Produktion an. Andere Inhaltsstoffe wie Beta-Carotin sollen die Haut mit Nährstoffen versorgen und die Bräune unterstützen.

>>> Auch interessant: Stiftung Warentest hat Selbstbräuner getestet

Sind Bräunungsbeschleuniger gefährlich?

Bräunungsbeschleuniger an sich sind nicht gefährlich, aber sie erhöhen die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlung. Mutest du deiner Haut zu viel Sonne zu, wird sie trotz Bräunungsbeschleuniger eher rot statt braun. Auf lange Sicht riskierst du Hautkrebs, vorzeitige Hautalterung und Falten. Daher ist der richtige Sonnenschutz wichtig, um Sonnenbrand und langfristige Schäden zu vermeiden. Allergische Reaktionen sind zwar möglich, aber nicht mehr als bei anderen Kosmetikprodukten auch. Wenn du also unsicher bist, teste zunächst an einer kleinen Stelle am Körper.

>>> Auch interessant: Ist Sonnencreme vom letzten Jahr noch gut?

Was zuerst: Sonnencreme oder Bräunungscreme?

Wenn du dich für einen Bräunungsbeschleuniger entscheidest, wende zunächst ihn am Körper an und lasse ihn ordentlich einziehen. Erst danach cremst du dich mit der Sonnencreme ein.