MunichWristBusters: Diese Influencer(innen) tragen gefälschte Luxus-Uhren!

Die Myth-Busters kennt ihr aus eurem Fernseher - jetzt kommen die MunichWristBusters bei Instagram. Die beiden Münchner decken auf, wenn (Möchtegern-)Promis, Rapper und Influencer gefälschte Uhren tragen. 'Fake it till you make it' ist keine besonders neue Weisheit, Rumprotzerei und ein gigantisches Ego können bei Instagram eine Menge Fame bringen. Oder halt auch ziemlich peinlich enden.